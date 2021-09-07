В Москве садоводы представят свои проекты на "Любительском конкурсе цветников"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Участники "Любительского конкурса цветников" фестиваля "Цветочный джем" 12 сентября в Москве представят свои проекты перед жюри - профессиональными ландшафтными дизайнерами. В этом году для конкурса задействовано 17 площадок, на каждой из которых будет создано по десять цветников размером 140 на 120 см каждый, рассказали ТАСС во вторник в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Фестиваль "Цветочный джем" проводит "Любительский конкурс цветников" вот уже в четвертый раз. Главное отличие соревнования нынешнего года в том, что участники будут заняты на площадках два дня, 11 и 12 сентября. Во второй день садоводы-любители должны будут "защитить" свои проекты перед жюри, в состав которых войдут профессиональные ландшафтные дизайнеры, и в этот же день на всех 17 участвующих площадках пройдут церемонии награждения. На каждой площадке всего будет три призера: двое победителей, которых определят члены жюри, получат в подарок цифровые планшеты, а Приз зрительских симпатий и набор садовых инструментов Gardena достанется тому, за чей проект проголосует наибольшее количество гостей соответствующей площадки", - говорится в сообщении.

Участвовать в "Любительском конкурсе цветников" могут все желающие садоводы-любители от 18 лет, успевшие зарегистрироваться. В этом году работу над каждым проектом предлагается вести командами по два человека (максимальное количество участников - 20 на каждую площадку). Растения и все необходимые инструменты выдадут на месте, но можно принести с собой элементы декора.

"Для жителей большого города важность живых растений - не только парков и садов, но даже небольших цветников и клумб - сложно переоценить. Островки живой зелени радуют, успокаивают, вдохновляют, помогают переключиться и отдохнуть. Приглашаем садоводов-любителей попробовать свои силы в создании авторских цветников, которые станут настоящим украшением московских районов. А зрителей - полюбоваться зелеными проектами, поддержать участников и, конечно, проголосовать за лучших из лучших!" - добавили в оргкомитете фестиваля.

На площадку допускаются участники с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанным не позднее, чем за 72 часа, с сертификатом о вакцинации или с действующим QR-кодом. Список площадок можно найти на сайте фестиваля.