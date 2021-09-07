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Парку "Садовники" в Москве могут присвоить имя Лужкова только после юридических процедур

Первым шагом должно стать поступление официального обращения от Фонда Юрия Лужкова

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Присвоение столичному парку "Садовники" имени экс-мэра Москвы Юрия Лужкова может произойти только после официального поступления такого обращения в мэрию. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента культуры столицы.

"Вопрос о присвоении парку "Садовники" имени Юрия Лужкова уже предварительно прорабатывался. У департамента культуры и городской межведомственной комиссии по наименованию [территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы] принципиальных возражений нет, особенно с учетом юбилейных мероприятий, проводимых в связи с 85-летием Ю. Лужкова", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что "безусловно, само переименование [парка] произойдет только при соблюдении необходимых юридических процедур".

"Первым шагом должно стать поступление официального обращения от Фонда Юрия Лужкова. После чего вопрос о переименовании будет рассмотрен максимально оперативно", - пояснили в пресс-службе департамента культуры.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что к 85-летию со дня рождения Лужкова его имя будет увековечено на карте родного города. По его словам, после коллективных обращений ведущих деятелей культуры и депутатов Госдумы правительство Москвы предложило назвать именем Лужкова парк "Нагатино-Садовники" в Южном округе - между проспектом Андропова, Коломенским проездом и Каширским шоссе.

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