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В зеленом театре ВДНХ пройдет концерт в честь Дня города

Музыкальный концерт продлится с 12:00 до 22:00

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Музыкальный концерт в честь Дня города Москвы 11 сентября пройдет в Зеленом театре ВДНХ. Мероприятие запланировано в формате Covid-free, говорится в размещенных по территории выставки афишах.

Как сообщается, музыкальный концерт 11 сентября продлится с 12:00 до 22:00. Для зрителей выступят такие российские исполнители, как Митя Фомин, Иван Дмитриенко, Агнесса Королева и кавер-группа Soho, Manizha и другие.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение провести День города скромно, больших мероприятий в столице пока не планируется. Для москвичей состоится концерт в парке "Зарядье", на городских площадках уже проходит фестиваль "Цветочный джем" и запланирован фейерверк. Также в День города 11 сентября проезд по Московскому центральному кольцу будет бесплатным для всех пассажиров в честь пятилетия транспортного проекта.

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