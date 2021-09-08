Завершены работы по благоустройству Дмитровского переулка

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Основные работы по комплексному благоустройству Дмитровского переулка завершили в Москве. Во время работ обновили дорожное покрытие и создали дополнительные парковочные места, сообщила в среду пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по комплексному благоустройству Дмитровского переулка. Небольшой переулок протяженностью 250 метров расположен параллельно Столешникову переулку и связывает улицы Большая Дмитровка и Петровка", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что во время проведенных работ специалисты проложили дополнительный участок водосточной сети и установили семь новых дождеприемных решеток. Кроме того, благодаря оптимизации ширины проезжей части расширили тротуары.

Также в переулке обновили дорожное покрытие и создали дополнительные парковочные места и велопарковки.