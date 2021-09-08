Участники тестирования системы Face Pay в московском метро получат скидку на проезд

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Стоимость проезда в московском метрополитене для участников тестирования системы Face Pay будет снижена. Об этом сообщил в среду заммэра Максим Ликсутов.

"Сейчас уже больше 15 тыс. пассажиров проходят на четырех линиях метро по Face Pay. <…> Многие попросили нас сделать проход по Face Pay на время теста дешевле, чем стоит проезд при оплате банковской картой. Мэр [Москвы Сергей Собянин] поручил проработать этот вопрос, в ближайшее время дадим скидку для тестировщиков этого способа оплаты проезда", - написал Ликсутов в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта, не уточнив размер скидки и сроков ее введения.

Он добавил, что в данный момент прорабатывается возможность привязки к Face Pay в следующем году других видов билетов, подключение МЦК и МЦД, наземного транспорта. Другие способы оплаты проезда будут сохранены.

"Камеры работают, сама технология распознавания [лиц] надежна. Мы также провели специальное нагрузочное тестирование - это когда тестировщики без остановки проходят по Face Pay в течение получаса без перерыва. <…> Сотрудники метро тоже теперь проходят на станции только с помощью именно этой технологии, мы даже сделали их главными героями рекламной кампании системы Face Pay, - скоро вы ее увидите на всей инфраструктуре мосметро", - отметил Ликсутов.

Заммэра добавил, что пройти через турникет по чужой фотографии невозможно: "технология Liveness отличает обычное фото от лица живого человека".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система Face Pay станет доступна на каждой станции московского метрополитена с 15 октября.