Московский зоопарк запустил осеннюю акцию по сбору урожая для животных

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Посетители Московского зоопарка с 8 сентября в рамках акции по сбору урожая могут принести для животных тыкву, кукурузу, подсолнухи, дубовые листья и желуди. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного зоосада.

"Начиная с 8 сентября и до конца ноября мы будем принимать тыкву, кукурузу, головы подсолнухов, дубовые листья и желуди в специальном пункте, расположенном на служебном входе по адресу: Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103", - говорится в сообщении.

Гостей просят обратить внимание на то, что все продукты, принесенные в рамках акции, должны быть свежими, без следов химической обработки. "Нести можно без особых ограничений, но в рамках здравого смысла. Если не можете поделиться многим - не страшно. Даже одна кукуруза от друга - это прекрасный подарок нашим обитателям", - добавляется в материале.