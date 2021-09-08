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Движение автомобилей через ж/д переезд Бронницы - Фаустово МЖД ограничат до 13 октября

В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться путепроводом через железную дорогу, расположенного на трассе А-107

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на железнодорожном переезде 62 км перегона Бронницы - Фаустово Московской железной дороги (МЖД) будет ограничено с 13 сентября по 13 октября. Об этом сообщила в среду пресс-служба МЖД.

"С 13 сентября по 13 октября будет ограничено движение автомобилей через железнодорожный переезд 62 км перегона Бронницы - Фаустово МЖД, расположенный около деревни Цибино городского округа Воскресенск Московской области. Это необходимо для проведения комплекса сложных работ по укладке 8 км бесстыкового пути на участке Бронницы - Фаустово. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться путепроводом через железную дорогу, расположенного на трассе А-107", - говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

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