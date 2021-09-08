Посвященный Александру Невскому поезд запустят в московском метро

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, запустят по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщили журналистам в среду в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"9 сентября 2021 года в преддверии церковного праздника князя Александра Невского Фонд гуманитарных проектов в партнерстве с Московским метрополитеном запускает первый в России поезд о великом историческом герое. Во внутреннем оформлении состава будут отражены ключевые исторические подвиги, совершенные Александром Невским, святым князем и опытным дипломатом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тематический поезд будет оформлен внутри в двух стилях - "лето" и "зима". В частности, в "летней" части поезда пассажиры смогут узнать о Невской битве, после которой князь получил соответствующее прозвище, и об основных вехах жизни Невского от рождения до своих главных военных и политических побед. "Зимние" вагоны "расскажут" о противостоянии "Руси и Запада в XIII веке и о том, как память о победах князя воодушевляла бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны", поясняют авторы проекта. Центральным произведением, задействованным в оформлении вагона "Ледовое побоище" - о сражении на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года, стало полотно Евгения Емельянова общей площадью 60 квадратных метров, над которой художник трудился десять лет.

Поезд создан к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Тематический состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии метро с 9 сентября и до марта 2022 года.