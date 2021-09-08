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В День города в Москве 11-12 сентября откроют парки и фестивальные площадки

Москвичи смогут посетить 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московские парки будут открыты для посещения в День города, который пройдет в столице 11 и 12 сентября, также для жителей и гостей города будут работать 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы открываем 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей, общепитом. Но мы стараемся не создавать таких мест, куда бы набивались десятки тысяч человек. Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться", - сказал Собянин в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в среду.

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