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Облачная погода и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 9 сентября

Скорость западного ветра составит 6-11 м/с, местами его порывы могут достигать 15 м/с

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 16 - плюс 21 градус. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.

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