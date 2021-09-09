В Москве установили первую быструю зарядную станцию для электромобилей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первую станцию, которая может зарядить электромобиль за 20 минут, установили в Москве. Станция работает в тестовом режиме, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На бульваре Яна Райниса,1, в тестовом режиме мы запустили первую быструю зарядную станцию для электромобилей - прямо ко Всемирному дню электротранспорта", - говорится в публикации.

Там уточняется, что станция может подзарядить за автомобиль за 20 минут, обладает высокой мощностью в 50 кВт, имеет два разъема - европейского и американского типа. Подключение, бронь, статус можно посмотреть и осуществить через приложение "Московский транспорт". Зарядная сессия бесплатна.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в столице планируется установить не менее 50 зарядных станций для электрокаров нового типа, которые должны заряжать их в шесть раз быстрее, чем уже работающие в городе.