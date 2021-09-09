Движение на МКАД в сторону Каширского шоссе затруднено из-за возгорания автомобиля

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта на внутренней стороне МКАД в сторону Каширского шоссе затруднено из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по внутренней стороне МКАД в сторону Каширского шоссе осуществляется по одной полосе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на внутренней стороне 20-го км МКАД после развязки с Бесединским шоссе произошло возгорание автомобиля. На месте находятся оперативные службы.