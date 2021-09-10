Облачная погода и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 10 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс восьми градусов.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 16 - 21 градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс пять градусов.