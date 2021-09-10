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Дождей в столичном регионе не ожидается

Максимальные температуры днем в Москве составят 18-20 градусов тепла

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Облачная погода без существенных осадков ожидается в пятницу в Москве. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Москве мы ожидаем облачную с прояснениями погоду без существенных осадков", - сказал он.

По словам Синенкова, максимальные температуры днем в столице составят 18-20 градусов тепла, а в Подмосковье - 16-21 градусов тепла. "Ветер северо-западный, 3,8 м/с. Атмосферное давление в течение дня немного повысится и составит 750 мм рт. ст. (норма 748 мм рт. ст. - прим. ТАСС)", - отметил метеоролог.

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