Заявочная кампания на конкурс грантов "Москва - добрый город" начнется с 15 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заявки на конкурс грантов "Москва - добрый город" для социально ориентированных некоммерческих организаций начнут приниматься с 15 сентября. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Для того, чтобы сделать конкурс более доступным и открытым, мы провели с НКО и благотворительными фондами обсуждения, усовершенствовали условия. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы. Конкурс грантов состоит из нескольких этапов: с 15 сентября по 19 октября будут приниматься заявки от организаций. Итоги будут объявлены 30 ноября. Одно из самых главных нововведений - увеличение минимального размера суммы гранта в два раза: с 500 тыс. до 1 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что власти Москвы приняли решение, что теперь претендовать на грант может НКО, зарегистрированная в Москве от одного года, а не от полутора лет, как раньше.

Чтобы принять участие в конкурсе, НКО больше не нужно в течение пяти лет иметь оборот денежных средств, составляющий 50% от размера гранта. Кроме того, вклад в проект самой организации может быть подтвержден не только деньгами, но и любыми другими ресурсами. Также больше нет ограничений по средней заработной плате участников проекта, исключено требование о необходимости предоставлять гарантийные письма от соисполнителей.

Общий размер средств, выделенных на грантовую поддержку, составит 400 млн рублей. Социально ориентированные НКО смогут претендовать на одну из трех категорий грантов: в размере более 5 млн рублей, от 1 до 5 млн рублей и до 1 млн рублей.

Конкурс "Москва - добрый город" проводится в столице с 2019 года. За это время гранты получили свыше 270 НКО. Они оказали необходимую адресную помощь более чем 20 тыс. москвичей.