На Казанском направлении и в Рязанской области изменится график поездов в сентябре-октябре

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Расписание поездов на Казанском направлении МЖД и в Рязанской области изменится в сентябре и первой половине октября. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В рабочие дни, 13-17, 20-24, 27-30 сентября, 1, 4-8, 11-15 октября скорректирован график движения на Казанском направлении и в Рязанской области в связи с проведением путевых работ на участке Бронницы - Фаустово и станции Ряжск-1. <..> Также 13-15 и 27, 29 сентября будет закрыт второй путь на станции Ряжск-1. У части поездов изменен график следования. Несколько электропоездов проследуют по другому пути", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в указанные даты с 09:30 мск до 17:30 мск будет закрыт первый путь на участке Бронницы - Фаустово. У части поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок. Некоторые электропоезда проследуют по укороченным маршрутам от и до станций Коломна, Ипподром, Голутвин, Быково, Раменское и Виноградово.

"Несколько поездов выведут из расписания: №6574 Казанский вокзал - Ипподром отправлением в 15:43, №6601 Ипподром - Казанский вокзал отправлением в 19:01, №7183 Голутвин - Казанский вокзал отправлением в 11:20, №7184 Казанский вокзал - Голутвин отправлением в 13:40, №7185 Голутвин - Казанский вокзал отправлением в 16:05", - добавили в ЦППК.

Пассажиров просят заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в App Store и Google Play.