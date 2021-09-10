Музей транспорта Москвы проведет специальные экскурсии и кинопоказы в День города

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Музей транспорта Москвы подготовил специальную программу в честь дня рождения Москвы, который будет отмечаться 11 и 12 сентября. В частности, музей организует бесплатные экскурсии и кинопоказы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе учреждения.

"Одиннадцатого сентября в рамках праздничных мероприятий для москвичей и гостей столицы музей транспорта Москвы проведет бесплатную экскурсию по зданию Северного речного вокзала, на которой расскажет о его архитектуре, реставрации всего комплекса и развенчает миф о звезде с вокзального шпиля", - сказал собеседник агентства.

А на ВДНХ 11 и 12 сентября пройдут бесплатные экскурсии для гостей выставки "Мечта Москвича", купивших входные билеты. Посетители узнают историю легендарной автомобильной марки от первого макета до последнего электрокара. Место встречи - у касс павильона № 26. Экскурсии будут проходить каждый час.

"Также 12 сентября в 17:00 в пространстве лектория выставки музей транспорта Москвы проведет специальный показ художественного фильма "Зеленый огонек" (реж. В. Азаров, 1964 г.), где одну из ролей исполнил автомобиль "Москвич", озвученный известным актером Зиновием Гердтом. Это кинокомедия 1964 года о буднях никогда не унывающего молодого водителя такси, который, поступив на работу в таксомоторный парк, получает "на пробу" списанный за непригодностью "Москвич" и отправляется в свою первую поездку по любимому городу", - рассказал собеседник агентства.

После завершения фильма все участники показа смогут бесплатно посетить выставку "Мечта Москвича" и сняться в одном из эпизодов фильма "Зеленый огонек", а также скачать готовый фрагмент со своим участием для публикации в социальных сетях.

Посещение показа фильма и экскурсии по Северному речному вокзалу возможно будет только по предварительной регистрации на сайте музея.

О Музее транспорта Москвы

Музей Транспорта Москвы - это открытое городское пространство и исследовательский центр. В фондах музея находятся более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, легендарные полуторки и трехтонки, вело- и мототехника.

В 2023 году постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы откроется неподалеку от площади трех вокзалов. До открытия нового пространства музей представляет проекты на различных площадках транспортной инфраструктуры.