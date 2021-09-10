Вернуть все занятия "Московского долголетия" в офлайн не смогли из-за эпидобстановки

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы пока не готовы вернуть все занятия в кружках проекта "Московское долголетие" в офлайн-формат из-за эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов в пятницу в кулуарах IV форума социальных инноваций регионов.

"Все будет зависеть от эпидемиологической нагрузки и динамики заболеваемости в городе. Мы с одной стороны понимаем, что более 75% участников "Московского долголетия" вакцинировались и имеют большое количество антител. Но поскольку мы ответственны за здоровье наших участников, то мы пока не можем принять решение об открытии занятий в офлайне", - ответил Филиппов на вопрос о возможности возобновления всех кружков проекта по QR-кодам в Москве.

С 21 июня секции "Московского долголетия" возобновили работу на свежем воздухе по QR-кодам после почти полутора лет работы проекта в онлайн-формате.

О форуме

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.