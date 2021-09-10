В столице начался экскурсионный проект "Москва глазами экспатов"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Проект "Москва глазами экспатов" начался в городе, в рамках него до конца года в столице по выходным пройдут экскурсии по заброшенным промзонам, получившим "вторую жизнь". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Ко Дню города в Москве стартует проект "Москва глазами экспатов", который позволит увидеть изменения промышленных территорий столицы глазами иностранцев, ставших его жителями. В рамках проекта по выходным до конца года для москвичей и гостей города будут проходить бесплатные экскурсии по столичным заброшенным промзонам, получившим "вторую жизнь", - сказали в пресс-службе.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сегодня неэффективно используемые бывшие промышленные территории в столице преобразуются в рамках городского проекта "Индустриальные кварталы". Это проект комплексного развития территорий, который позволит сформировать новый, современный облик "ржавого пояса" Москвы. Сейчас в городе прорабатывают инвесторами и архитекторами проекты редевелопмента более 130 бывших промзон, чтобы эти территории стали востребованными горожанами для жизни, работы и отдыха.

Отмечается, что история промышленной Москвы тесно связана с именами иностранных фабрикантов-промышленников, которые создавали и развивали главные московские производства. Гюбнер, Эйнем, Циндель, Бромлей, Лист, Байер, Флетчер - все эти фамилии не только вошли в историю Москвы, но стали для нее по-своему "родными", благодаря этим немцам-англичанам-голландцам родилась и выросла промышленная Москва.

"Герои проекта - непохожие друг на друга иностранцы, которые большую часть своей жизни связали с Москвой: бизнесмены, преподаватели, дизайнеры, экскурсоводы, маркетологи, медиахудожники, общественные и политические деятели. Экспаты, которые давно считают Москву своим вторым домом. Первая экскурсия - "Французский след в текстильной истории столицы: история и современность краснокирпичных кластеров". Это пешеходная экскурсия, объединившая два крупнейших текстильных предприятия прошлого, прославившихся под брендами иностранных фамилий "Товарищество мануфактуры Альберта Гюбнера" (Московский шелк) и Шелкоткацкая фабрика Жиро (Красная Роза). Экскурсия создана в рамках цикла "Дело московских ткачей" проекта МосПромАрт гидом-исследователем Валерией Гайдиной", - добавили в пресс-службе.

Первая экскурсия состоится уже 11 сентября. Запись проходит на официальном сайте проекта www.promzony.moscow. Продолжительность каждой экскурсии до двух часов.

О проекте

Проект "Индустриальные кварталы" (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года - это проект комплексного развития территории в производственной зоне "Октябрьское поле" на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект - около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.