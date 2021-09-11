Москвичей предупредили о тумане с видимостью до 200-700 м в ночь на 12 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Туман с видимостью до 200-700 м ожидается в Москве в ближайший час и до утра воскресенья. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

"В ближайший час, с сохранением до 06:00 12 сентября, в столице местами ожидается туман с видимостью до 200-700 м", - сообщает департамент.

В связи с туман водителям советуют соблюдать скоростной режим и быть аккуратными на дорогах. Ухудшение видимости может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.