{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москвичей предупредили о тумане с видимостью до 200-700 м в ночь на 12 сентября

Плохая видимость сохранится до 06:00

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Туман с видимостью до 200-700 м ожидается в Москве в ближайший час и до утра воскресенья. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

"В ближайший час, с сохранением до 06:00 12 сентября, в столице местами ожидается туман с видимостью до 200-700 м", - сообщает департамент.

В связи с туман водителям советуют соблюдать скоростной режим и быть аккуратными на дорогах. Ухудшение видимости может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Теги
Россия
Подросток на иномарке сбил маму с пятилетним ребенком на тротуаре на востоке Москвы
Предварительно, у женщины открытая черепно-мозговая травма, у ребенка ушиб брюшной области
Читать полностью