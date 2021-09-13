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В Москве с 1 октября сократят сроки оплаты госзакупок

Теперь это будет занимать не более 10 дней с даты подписания заказчиком документа

МОСКВА, 13 сентября./ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о сокращении с 1 октября сроков оплаты госзакупок. Она будет занимать не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке для контрактов по закупкам у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Cогласно постановлению правительства Москвы, сокращение сроков оплаты госзакупок будет проходить поэтапно. С 1 октября 2021 года - оплата будет занимать не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке для контрактов по закупкам у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Для иных контрактов - не более 15 рабочих дней. С 1 января 2022 года - не более семи и 10 рабочих дней соответственно. Ранее сроки оплаты составляли 15 рабочих дней для субъектов малого предпринимательства и 30 дней для прочих контрактов. Таким образом, сроки оплаты сокращаются вдвое", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он также отметил, что изменения в шаблонах контрактов в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) города Москвы станут доступны с 20 сентября и 20 декабря 2021 года соответственно.

Сокращение сроков оплаты госзакупок - существенная мера поддержки для более 230 тыс. поставщиков города. Они смогут в короткие сроки получать средства за поставленные товары и выполненные работы. Кроме того, пополнение бюджета за счет региональных налогов будет происходить быстрее, что приведет к ускорению оборота средств экономики города.

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