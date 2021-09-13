Власти Москвы обещают сохранить административный корпус трамвайного депо им. Апакова

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Административный корпус будет сохранен после модернизации трамвайного депо на Шаболовке в Москве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе московского метрополитена.

Ранее СМИ сообщили, что в столице снесли часть трамвайного депо им. Апакова на Шаболовке, в том числе дореволюционные подстройки.

"Мэр [Москвы Сергей Собянин] поручил вести работы по всем правилам бережного отношения к истории: обновлять инфраструктуру, реконструировать постройки, но сохранить в абсолютно первозданном виде административный корпус - культурное наследие России. После ремонта здесь смогут работать и обслуживаться новые трамваи. Мы не имеем права дожидаться окончательного износа инфраструктуры, и все заинтересованы в том, чтобы трамвай развивался", - заверил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, на Шаболовке продолжается реконструкция депо им. П. Л. Апакова - в 2019 году ему исполнилось 120 лет, а последний ремонт был в начале 1960-х годов. Это депо обслуживает маршруты в центре, на юго-западе, юге, юго-востоке и востоке города. На время реконструкции исторического депо все трамваи базируются и выходят на линию с площадки Трамвайно-ремонтного завода на Волочаевской улице.

"Цель реконструкции трамвайного депо на Шаболовке - обновление инфраструктуры и запуск в депо современных низкопольных вагонов. Планируется расширить проезд в депо и увеличить канавы (места для стоянки и ремонта трамваев) - будущие поставки новых вагонов требуют полной модернизации", - пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, это до ремонта это депо было единственным тупиковым трамвайным депо в Москве - все вагоны заезжали на территорию задним ходом, из-за чего на Шаболовке по вечерам были очереди из трамваев. "После реконструкции мы сделаем движение трамваев в депо по принципу конвейера - это ускорит процесс въезда в депо, вагоны больше не будут скапливаться у ворот", - заключили в пресс-службе столичной подземки.