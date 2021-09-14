График поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД изменится во второй половине сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится во второй половине сентября в связи с укладкой бесстыкового пути на участке Москва - Люблино. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе МЖД.

"Расписание пригородных поездов Курского направления МЖД и МЦД-2 изменится во второй половине сентября в связи с путевыми работами на участке Москва - Люблино. Так, в будние дни с 20 по 30 сентября на перегоне Москва - Люблино преимущественно в ночные часы с 22:30 до 05:30 мск железнодорожники проведут укладку 800 метров бесстыкового пути. Бесстыковые или "бархатные" пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на время работ изменится расписание и маршруты некоторых пригородных поездов Курского направления и электричек, смежных с Рижским направлением. Пассажиров просят заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

"В ночное время 20-24, 27-30 сентября с 22:30 до 05:30 мск [будет] скорректирован график движения поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры", - уточнили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). В указанное время будет закрыт первый путь на участке Курский вокзал - Люблино. Часть электропоездов проследует по другим путям. Поезда на МЦД-2 между Курским вокзалом и Царицыно будут курсировать с увеличенными интервалами, у некоторых сократится маршрут.