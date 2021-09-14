Указатели на двух станциях московского метро продублировали на фарси и узбекском языке

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Указатели на станциях Московского метрополитена "Прокшино" Сокольнической линии и "Лесопарковая" Бутовской линии, от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", продублировали на таджикском фарси и узбекском языке, передает во вторник корреспондент ТАСС.

"От станций метро "Прокшино" Сокольнической линии и "Лесопарковой" Бутовской линии ходят автобусы до миграционного центра "Сахарово", поэтому около одной-полторы недели назад на этих станциях появились новые указатели, на которых продублирована навигация кириллицей на таджикском фарси и латиницей на узбекском языке", - уточнил ТАСС сотрудник метрополитена у стойки информации в столичной подземке.

Кроме указателей к выходам из метро, переведены надписи на табличках у лифтов и на наклейках, размещенных на стеклянных дверях вестибюлей.

Оперативный комментарий пресс-служб столичного департамента транспорта и Московского метрополитена к моменту публикации получить не удалось.