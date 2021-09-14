Этно-шоу представят на Межнациональном вечере "Москва в ритмах народов мира" 19 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Межнациональный вечер "Москва в ритмах народов мира" 19 сентября объединит представителей более 30 национальностей. На мероприятии самобытные вокалисты, музыкальные и танцевальные коллективы российских регионов и зарубежных стран представят этно-шоу-программу и покажут зажигательные танцы, сообщила во вторник пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

"19 сентября в 18:00 в клубе "Известия Холл" состоится XVII Межнациональный вечер "Москва в ритмах народов мира". На большой сцене выступят хедлайнеры вечера: OYME, "Дара Яра", "Килиманджаро". Покажут свое музыкальное мастерство известные исполнители в жанре word music: Агата Симора, "Мостов бэнд", "Карнай Сурнай". Танцевальные ансамбли "Ритмы дружбы", "Тамо Далеко", "Алтын Ай" и "Седкл", "Бахор", Hayordik познакомят зрителей с танцами народов мира. В этом году вечер пройдет как офлайн, так и онлайн. Посмотреть и послушать музыкальные и творческие коллективы фестиваля, этно-шоу-программу и зажигательные танцы можно будет на YouTube-канале Московского дома национальностей", - говорится в сообщении.

Также состоится церемония награждения победителей Молодежной интеллектуальной лиги. Призы от Московского дома национальностей получат наиболее активные молодежные лидеры и члены молодежных объединений, набравшие наибольшее количество баллов во время участия в интеллектуальных проектах в течение всего года.

Межнациональный вечер "Москва в ритмах народов мира" является ярким мероприятием, которое с 2004 года собирает большое количество молодых людей разных национальностей. В дружеской и неформальной атмосфере молодежь общается, поддерживает национальные творческие коллективы, танцует, знакомится с новыми интересными музыкальными группами, творчество которых основано на фольклорных традициях с использованием современных технологий.

За годы своего существования фестиваль стал одним из главных этнокультурных событий Москвы и привлекает все больше любителей национальной музыки.