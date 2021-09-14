Максимальный срок аренды автомобилей каршеринга в Москве увеличили до семи дней

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московские власти внесли изменения в правила и регламент предоставления услуг каршеринга, в том числе увеличили максимальные габариты автомобиля и сроки аренды, в частности, арендовать автомобиль теперь можно на срок до семи дней. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы внесло ряд изменений в правила и регламент предоставления услуг каршеринга. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь операторы каршеринга могут расширить модельный ряд машин за счет увеличения максимальных габаритов автомобиля - длина не более 495 см, ширина не более 200 см. Также экологический класс транспортного средства должен быть не ниже Евро 5.

Кроме этого, увеличили максимальный срок аренды автомобиля каршеринга с 24 часов до семи календарных дней. Добавлено требование по интеграции операторов каршеринга в приложение "Московский транспорт". Выдачу льготных парковочных разрешений для машин перевели в электронный вид.

"Каршеринговые компании, выполняющие регламент предоставления услуг, получают право льготной парковки машин на платных городских парковках", - уточняется в материале.

Парк Московского каршеринга насчитывает около 28 тыс. автомобилей, на которых пользователи сервиса в 2021 году совершили 34,2 млн. поездок. Ежегодно число активных пользователей растет на 12-15% и сейчас превышает 1 млн. человек.