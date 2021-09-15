В Москве 15 сентября температура опустится до 10 градусов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается в Москве и Подмосковье в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на четверг температура опустится до 5 градусов тепла.

В Подмосковье термометры покажут 9-14 градусов тепла, в ночные часы похолодает до 2 градусов.

Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-17 м/ с. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 23:00 мск среды.

Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.