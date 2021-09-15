В Москве выпустили карты "Тройка" к 10-летию центров госуслуг

МОСКВА, 15 сентября./ТАСС/. Транспортные карты "Тройка" выпустили к 10-летию центров госуслуг Москвы. Всего в продажу поступило 10 тыс. экземпляров , об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе центров "Мои документы".

"В честь 10-летнего юбилея центры госуслуг выпустили тематические праздничные карты "Тройка". Карты появились в билетных кассах Кольцевой линии, а также станций, расположенных внутри "кольца" столичного метрополитена, всего в продажу поступило 10 тыс. экземпляров", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что теперь москвичи смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой "Тройка" с уникальным дизайном, разработанным специально к дню рождения центров госуслуг. Его отличает фирменный коралловый оттенок и девиз "10 лет рядом с Вами!".

Ранее сообщалось, что 22 августа 2021 года столичные офисы "Мои документы" отметили десятилетие. По случаю этого события на Пушкинской площади был установлен арт-объект, который рассказывает о деятельности центров госуслуг, самых интересных фактах и событиях из истории столичных офисов, а также знакомит с отзывами посетителей центров госуслуг. А на Гоголевском бульваре до конца сентября работает выставка о десятилетнем опыте развития "Мои документы".