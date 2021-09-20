Дождь и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве 20 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дождь, облачно и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах плюс 3-8 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс один градус.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе до вторника. Предупреждение из-за ветра объявлено в Москве и Подмосковье до 06:00 мск и 05:00 мск соответственно, из-за дождя - до 21:00 мск вторника.