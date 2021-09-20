В Москве завершили работы по очистке и углублению акваторий 32 причалов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Городские службы завершили работы по очистке и углублению акваторий 32 пассажирских причалов в Москве. Об этом журналистам сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок", - сказал Бирюков.

Гидротехнические работы проведены на причалах "Зарядье", "Патриарший", "Новоспасский мост", "Симоновская набережная", "Большой Каменный мост", "Большой Устьинский мост", "Кленовый бульвар", "Марьино", "Захарково", "Андреевский", "Кутузовский", "Сетунь", "Братеево", "Коломенское", "Крымский мост", "ЦПКиО", "ЦПКиО" (сход Трибуна), "Милицейский", "Фрунзенская набережная", "Крылатское", "Кунцево", "Верхние Мневники", "Северный", "Фили", "Воробьевы горы", "Печатники", "Гостиница Украина", "Центральный", "Третьяковский" и трех причалах "Воробьевско-Андреевская набережная".

Заммэра добавил, что перед началом очистки акваторий водолазы провели обследования дна.

"Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", - отметил Бирюков.

Он уточнил, что впервые работы по очистке и углублению дна были проведены в прошлом году при масштабной реконструкции причалов Северного речного вокзала.