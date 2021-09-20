Упавшее дерево перекрыло движение на Верхней Красносельской улице в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ветер повалил дерево на Верхней Красносельской улице в Москве, в результате полностью перекрыто движение транспорта, а также повреждена остановка. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На Верхней Красносельской улице в районе дома 22 от ветра на дорогу упало дерево. Движение автотранспорта по улице полностью перекрыто", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, повреждена автобусная остановка. "Информация о пострадавших уточняется", - добавил источник.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России распространила экстренное предупреждение о дожде и ветре с порывами до 17 м/с.