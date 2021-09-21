Занятия по бегу будут проходить в парках Москвы с 25 сентября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пробежки для всех желающих вновь будут проходить в 12 парках Москвы с 25 сентября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Мосгорпарка.

"25 сентября на территории 12 парков, подведомственных департаменту культуры, возобновляются субботние пробежки для всех желающих - parkrun. На всех площадках они стартуют в 9 утра", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что движение parkrun за годы своего существования стало уже традиционным. Еженедельные физкультурные мероприятия собирают всех желающих преодолеть дистанцию в 5 км в любом комфортном темпе: пешком, со скандинавскими палками или бегом. Занятия проводятся в парках, скверах и на набережных с 2014 года. Важно, что это не соревнование, а дружеская пробежка.

"Стать участником просто: надо прийти в субботу к 09:00 мск на одну из заявленных площадок - и можно бежать. Если хотите следить за своими результатами по прохождению трассы, нужно один раз зарегистрироваться в системе паркран и получить индивидуальный номер. Подробнее о регистрации можно прочитать на сайте parkrun.ru", - рассказал собеседник агентства.

Так, например, в сквере по Олонецкому проезду место сбора участников и линия старта находятся около смотровой площадки, недалеко от дома номер 10 по Олонецкому проезду. Трасса проходит в два круга по главным аллеям парка с тремя разворотами на 180 градусов. А в ландшафтном парке "Митино" точка старта располагается рядом с центральным входом в парк со стороны улицы Барышиха (напротив дома 4). Маршрут представляет собой два круга (2 и 3 км).