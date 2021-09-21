Большой Графский пруд на востоке Москвы благоустроят

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства восстановят на востоке столицы в парке "Радуга" береговое укрепление Большого Графского пруда протяженностью около 1,5 км. На водоеме уже начались подготовительные работы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе комплекса.

"Железобетонная стенка по периметру водоема пришла в негодность и потеряла эстетический вид. Со временем разрушения могут привести к потере функциональности пруда. Во время ремонта железобетонной стенки старый слой бетона демонтируют и нанесут новый методом торкретирования, при котором раствор наносится послойно под давлением сжатого воздуха", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что по завершении работ финишный слой пропитают гидроизоляционным материалом. Это обеспечит водонепроницаемость и морозостойкость конструкции берега. Работы проведут с небольшим понижением уровня воды, полностью пруд осушать не будут, это позволит сохранить его экосистему.

"На ремонтные работы потребуется около девяти месяцев", - уточнили в комплексе городского хозяйства.

Водоем находится в районе Вешняки в парке "Радуга". Парк получил такое название из-за расположенного на его территории каскада прудов в форме дуги: Большого Графского, Малого Графского и Итальянского. Парк "Радуга" - одно из излюбленных мест отдыха жителей района.

"Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан", - напомнили в пресс-службе.