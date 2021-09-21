Акцию "День без турникетов" посвятили креативным индустриям Москвы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Традиционная познавательная акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября, в этот раз программа будет посвящена креативным индустриям. Об этом сообщила во вторник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Акция предоставляет участникам возможность побывать с экскурсией на крупных городских предприятиях и в небольших мастерских профессионалов своего дела, в технопарках, офисах технологических компаний и современных образовательных центрах.

"Сентябрьская акция "День без турникетов" охватывает около 100 креативных площадок города. Участники познакомятся с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские", - отметила Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства города.

Все мероприятия пройдут очно с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических мер. Для посещения площадок необходима предварительная регистрация.

Программа акции

По данным портала, на экскурсии по "Союзмультфильму" дети и их родители увидят экспозицию "Золотая коллекция студии", у них появится возможность окунуться в атмосферу мира анимации, посмотреть на любимых героев и узнать секреты создания мультфильмов. В музее-театре "Булгаковский дом" гид проведет гостей по тайным комнатам. Кроме того, они смогут позвонить по настоящим телефонам начала XX века, встретить Кота Бегемота и выпить стакан чая по-булгаковски в буфете "302-бис". Сотрудники кинокомпании "Улица Сергея Эйзенштейна" расскажут о стадиях и тонкостях кинопроизводства. Посетители понаблюдают за деятельностью актеров и съемочным процессом фильма "Брат-3", а затем зададут интересующие вопросы. Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой предлагает узнать интересные подробности о жизни театра, осмотреть гримерные комнаты и костюмерный цех, посетить студию звукозаписи или заглянуть на репетицию спектакля.

Юных участников акции "День без турникетов" приглашают на мастер-классы студии "Мастерская Артист", посвященные основам актерского мастерства и сценической речи. Творить и реализовывать свои креативные проекты молодым режиссерам помогает культурный центр "Хитровка". В экскурсию по нему входит посещение реконструированных исторических подвалов XVIII века, театральной площадки и многое другое.

Для посещения открыт и Центральный московский ипподром. Во время экскурсии гости узнают об архитектурном стиле здания, о том, чем отличаются бега от скачек, а наездники от жокеев. Также там можно увидеть тренировки лошадей, проехаться на русской тройке и сделать фотографии на память.

Среди новых участников акции частная галерея, интерьерное бюро, VR-клуб. О навыках, необходимых во многих креативных сферах, в том числе кино, театре и создании интерьеров расскажет дизайнер Анна Шаркунова. Она проведет экскурсию по интерьерному бюро. В VR-клубе москвичей и гостей города познакомят с историей создания и развития технологий виртуальной реальности, добавляется на портале.