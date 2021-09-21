Оборудование по контрактам жизненного цикла получили еще десять московских больниц

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Поставка медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла для десяти московских больниц выполнена на 100%. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Для десяти больниц оборудование закуплено уже на 100%, частично поставлено в эти учреждения и используется врачами в ежедневной работе. Новая техника позволяет поднять на качественно иной уровень диагностику и лечение многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. При этом из запланированного к приобретению оборудования уже закуплены все ангиографы, магнитно-резонансные томографы, маммографы, аппараты УЗИ, денситометры, а также эндоскопическое оборудование различных типов", - приводится в сообщении комментарий пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

Закупка оборудования на 100% выполнена для больниц №№ 31, 40, 51, а также для ГКБ имени И. В. Давыдовского, Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского и других учреждений. Еще для 29 стационаров в настоящий момент закуплено более 90% от запланированного оборудования, для еще 11 - свыше 80%.

Всего программа предусматривает приобретение более 5,5 тыс. единиц различного оборудования. На настоящий момент для городских больниц и поликлиник закуплены 2 984 аппарата УЗИ, 258 компьютерных и магнитно-резонансных томографов, 235 маммографов, 422 рентгеновских аппарата различного типа, 830 эндоскопических систем и другое оборудование.