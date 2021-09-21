Фестиваль для подростков ToDo Fest пройдет в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фестиваль для подростков ToDo Fest пройдет 26 сентября в Молодежном пространстве "Пушкинский.Youth" Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе музея.

"ToDo Fest - это отличный шанс для ребят от 13 до 18 лет раскрыть свои возможности, загореться идеей, найти инструменты для ее реализации и влиться в команду единомышленников", - отметили в пресс-службе.

В программе фестиваля планируются встречи с кураторами выставок, дизайнерами, маркетологами, журналистами, артистами. Авторы и руководители проектов в сфере культуры, благотворительности, медиа, бизнеса, образования расскажут, что такое креативное мышление, как говорить об искусстве, писать стихи, выступать на публике и создавать презентации. Участники фестиваля смогут посетить творческие мастерские. Например, руководитель направления "Пушкинский.Youth" Наталья Гомберг расскажет о пяти примерах креативности знаменитых художников, а блогер Артур Чех поделится секретами ведения видеоблога.

"Выбирая, чем заниматься в будущем, старшеклассники часто вынуждены делать это вслепую, поэтому нам было важно создать такое пространство, где, не делая выбора, можно просто пробовать себя и свои силы, познакомиться с теми, кто может дать совет и поддержать. С этой идеей мы создавали "Пушкинский.Youth" и теперь рады вместе с единомышленниками сделать фестиваль, который заодно напомнит, что музей сегодня - живой междисциплинарный организм, а в культуре могут работать не только художники и искусствоведы", - привели в пресс-службе слова Гомберг.

Фестиваль проводится совместно с "Новой школой", вход свободный, по предварительной регистрации.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина обладает одним из крупнейших в России художественных собраний мирового искусства и хранит памятники, созданные мастерами разных эпох, - от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Фонды музея насчитывают около 700 тысяч произведений. Жемчужина собрания - известная во всем мире коллекция произведений французских импрессионистов и постимпрессионистов. "Пушкинский.Youth" - направление, объединяющее возможности, которые существуют в Пушкинском музее для молодежи, а также пространство для творчества и общения старшеклассников и студентов (от 14 лет до 21 года). Все молодежные программы, кроме абонементов, бесплатны.