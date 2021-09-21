Кац и Рыжков избраны в Мосгордуму после обработки 100% протоколов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Врач Елена Кац ("Единая Россия") и член Общественной палаты Москвы Владимир Рыжков ("Яблоко") победили на довыборах в Мосгордуму, сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Обработаны 100% протоколов. На довыборах в Мосгордуму по округу № 19 избрана Елена Кац, у нее 24 138 голосов; по 37-му - Владимир Рыжков, у него 16 623 голоса", - сказал Реут.

Он уточнил, что в списке избирателей 19-го округа значатся почти 142,6 тыс. человек, в 37-м - почти 172,5 тыс. избирателей.

Довыборы в Московскую городскую думу проводились в столице 17-19 сентября в 19-м и 37-м одномандатных избирательных округах из-за смерти депутата Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева. Всего в двух округах были зарегистрированы 22 кандидата - 13 и девять соответственно. Кац была выдвинута на довыборы партией "Единая Россия", Рыжков - партией "Яблоко". Голосование проводилось как в традиционном, так и электроном форматах.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Итоговая явка на онлайн-довыборы депутатов Мосгордумы составила 96,3%, выдано 75 336 бюллетеней.