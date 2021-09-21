Слабовидящие голосовали в Москве онлайн с помощью голосового помощника и пары клавиш

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сервис для слабовидящих избирателей был успешно апробирован на онлайн-голосовании в Москве 17-19 сентября. Об этом сообщил ТАСС во вторник член Общественной палаты (ОП) Москвы, замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

"По предложению Общественной палаты Москвы и в сотрудничестве с сообществами незрячих для слабовидящих онлайн-избирателей был разработан специальный сервис, москвичи с проблемами со зрением голосовали при помощи голосового помощника и нажатия пары клавиш. Сервис апробирован успешно, причем впервые в России, от избирателей и наблюдателей жалоб не поступало", - сказал Ковалев.

Он уточнил, что режим для слабовидящих включается голосующим на личном устройстве самостоятельно, а личные кабинеты пользователей на портале mos.ru защищены от внешнего воздействия. "Поэтому количество воспользовавшихся сервисом избирателей подсчитать невозможно, но по сообщениям от коллег из некоммерческих организаций слабовидящих, многие с радостью воспользовались этой возможностью", - заключил Ковалев.

Ранее Мосгоризбирком опередил перечень из 231 избирательного участка, на которых избирателям были предоставлены трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней для голосующих инвалидов по зрению, а также размещены информационные плакаты с рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Согласно данным сайта мэра и правительства Москвы от 2019 года, в Москве проживают 11,5 тыс. слабовидящих и слепых.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Также участки были открыты в местах временного пребывания избирателей, они располагались в больницах, следственных изоляторах и учреждениях социальной защиты населения.

Дистанционное электронное голосование началось 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в Москве с учетом онлайн- и офлайн-голосования составила 50,3%.