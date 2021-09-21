Ряд электричек задерживается на Ярославском направлении МЖД в сторону области

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Несколько электричек, движущихся в сторону области на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), задерживаются в связи с незапланированной остановкой одного из поездов. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время из-за незапланированной остановки электропоезда № 6342 на перегоне Москва-Ярославская - Лосиноостровская в пути задерживается ряд электричек Ярославского направления в сторону области", - сказали в пресс-службе.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов, отметили в МЖД.