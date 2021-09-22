Детский технопарк "Московский транспорт" открылся в Москве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Детский технопарк "Московский транспорт" открыли в Москве в среду на базе Российского университета транспорта (МИИТ). Участие в церемонии принял мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня здесь, на базе МИИТа, создан уникальный технопарк. <...> Надеюсь, что ребята, которые побывают здесь, <...> полюбят и железнодорожный, и городской транспорт. Свяжут свою судьбу с тем, чтобы каждый день обслуживать москвичей, горожан, жителей нашей страны, доставляя их на работу, домой, к месту отдыха", - сказал Собянин журналистам после осмотра площадки и общения с учениками технопарка.

В технопарке площадью более 1 тыс. кв. м создано четыре лаборатории: промышленного дизайна, умных технологий на транспорте, водного транспорта и VR/AR. Также в нем имеются лекционный зал и IT-класс.

Созданный детский технопарк - совместный проект правительства Москвы, министерства транспорта России, Российских железных дорог и вуза.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, слушателями детского технопарка "Московский транспорт", как ожидается, станут более 9 400 школьников ежегодно. Лучшие выпускники смогут получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ для поступления в МИИТ.

Собянин уточнил, что в Москве создано 18 детских технопарков в сотрудничестве с крупными университетами и корпорациями. В них прошли обучение около 350 тыс. детей.