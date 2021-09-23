В Москве приостановили действие почти 6 тыс. парковочных разрешений с 2013 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Действие около 6 тыс. парковочных разрешений приостановили в Москве с 2013 года за накопленные и неоплаченные штрафы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как отмечается, если водитель не оплатил три или больше штрафов в срок 60 дней, действие его парковочного разрешения будет приостановлено. Перед тем, как разрешение перестанет работать, он получит уведомление.

"За все время существования платных парковок должникам приостановили почти 6 тыс. парковочных разрешений. Большинство водителей оплачивают задолженность сразу после получения уведомления и продолжают парковаться на льготных условиях", - говорится в сообщении.

Чтобы не попадать в неприятную ситуацию, департамент рекомендует регулярно проверять, нет ли штрафов.

Развитие Московского парковочного пространства. 1 июня 2013 года в Москве была введена платная парковка в пределах Бульварного кольца. С 1 июня 2014 года платные парковки появились в районе ММДЦ "Москва-Сити", где впервые применен дифференцированный тариф.