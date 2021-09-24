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Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 24 сентября

Синоптики прогнозируют до 12 градусов тепла

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 10-12 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 8 - плюс 13 градусов, местами умеренный дождь. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.

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