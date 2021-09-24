Волонтерские акции и мастер-классы впервые проведут на конкурсе "Доброволец Москвы"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Жители столицы и участники конкурса "Доброволец Москвы - 2021" смогут принять участие в волонтерских акциях и мастер-классах, которые пройдут впервые в рамках конкурса в онлайн- и офлайн-форматах до декабря. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Одно из нововведений конкурса "Доброволец Москвы" в 2021 году - возможность для горожан принять участие в разносторонней волонтерской программе. Она предполагает патриотические, культурные, социально ориентированные и экологические акции. Организатором марафона добрых дел выступает ресурсный центр "Мосволонтер", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что до конца сентября можно принять участие в акции #МыВместе "Соберем ребенка в школу". Специальный бокс для канцелярских принадлежностей для детей из малообеспеченных, многодетных семей и социальных учреждений установлен на территории офиса "Мосволонтера" на Ленинградском проспекте.

Также 17 октября жители столицы смогут присоединиться к субботнику в парковой зоне музея-усадьбы "Архангельское". После уборки состоится экскурсия по территории усадьбы. А 25 октября начнется акция "Подарки пожилым" по сбору новогодних подарков.

Конкурс "Доброволец Москвы" проводится в седьмой раз. Представители всех направлений волонтерской деятельности могут подать заявку до 26 октября на сайте конкурса.