"Москино" в 2022 году откроет детский киноклуб "Желтый чемоданчик"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Москино" после Нового года откроет еще один киноклуб - детский - под названием "Желтый чемоданчик". Об этом сообщила в интервью ТАСС генеральный директор киносети Наталья Мокрицкая.

Она отметила, что несколько клубов были запущены в конце прошлого года в качестве эксперимента, и такой формат "оказался чрезвычайно востребованным среди наших гостей". Сейчас в составе сети работает пять киноклубов.

"Безусловно, мы планируем расширить количество киноклубов. В частности, хотим запустить детский киноклуб "Желтый чемоданчик". Считаю, что детям нужно рассказать о великом советском школьном кино 1960-1980-х годов. Показать юным посетителям клуба такие фильмы, как "Приключения желтого чемоданчика", "Иваново детство". Планируем его открыть после Нового года", - сказала Мокрицкая.

Она добавила, что наиболее популярен сейчас киноклуб "Диалог", который работает на базе кинотеатра "Москино. Молодежный". Там показывают современное российское авторское кино. Не менее востребованы клуб "Киногостиная Александра Колбовского "Ближний круг" в "Москино. Звезда" и клуб "8 марта" на базе кинотеатра "Салют".

Кроме того, в кинотеатре "Художественный" в День города 11 сентября открылся клуб исторического кино. "Показали замечательную картину 1943 года "Небо Москвы". На второй встрече, 9 октября, мы покажем картину "Крах операции "Террор". Мероприятие пройдет в честь 90-летия со дня рождения писателя и сценариста Юлиана Семенова", - рассказала собеседница агентства.

Также в планах "Москино" создать проект, подобный популярной советской программе "Товарищ кино". "Назовем ее "Товарищ "Москино" и будем радовать москвичей песнями из любимых кинофильмов. Исполнять их будут, конечно, известные российские артисты театра, кино", - уточнила Мокрицкая.