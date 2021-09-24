Около 30 мероприятий пройдут на стенде столицы на Московской международной книжной ярмарке

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около 30 лекций, мастер-классов и других мероприятий пройдут на столичной площадке "Библиотеки Москвы", которая будет представлена на Московской международной книжной ярмарке с 24 по 27 сентября в выставочном комплексе "Экспоцентр". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

"На площадке правительства Москвы запланировано около 30 мероприятий. Часть из них посвящена юбилеям любимых авторов - Михаила Афанасьевича Булгакова, Николая Алексеевича Некрасова, Федора Михайловича Достоевского. В программу входят лекции, презентации, мастер-классы и другие события", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, 24 сентября в 17:00 состоится паблик-ток "Московское детство Ф. М. Достоевского", в рамках которого писатель Юрий Нечипоренко и кандидат исторических наук Алексей Виноградов презентуют свою книгу и расскажут о юности Достоевского в столице.

Кроме этого, 25 сентября в 11:00 заведующий отделом научно-исследовательской деятельности Музея Булгакова Иван Назаров проведет лекцию о Москве глазами Булгакова-журналиста. В этот же день в 14:00 режиссер Марита Захарова прочитает лекцию "Экранизация "Анны Карениной": от немого кино до Netflix".

А 26 сентября в 14:00 посетителей ярмарки смогут прослушать лекцию "Журнал, салон и светская беседа: как читали в XIX веке и почему сейчас мы читаем по-другому". В частности, кандидат филологических наук Елена Бучкина расскажет, как формировался литературный канон позапрошлого столетия и как современному читателю правильно понять смысл произведений того периода.

Подробная информация о мероприятиях площадки "Библиотеки Москвы" опубликована на сайте "Онлайн. Библиогород".