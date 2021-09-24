Движение на Болотной и Берсеневской набережных в Москве перекроют 25 - 26 сентября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Болотной и Берсеневской набережных в Москве будет перекрыто с 25 по 26 сентября в связи с проведением спортивно-музыкального фестиваля JetRush Extreme Fest. Об этом сообщается в пятницу в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Будет перекрыто движение на Болотной набережной (от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной) и Берсеневской набережной (от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной) в связи с проведением фестиваля в период с 00:01 25 сентября до 23:59 26 сентября", - говорится в сообщении.

Также в период с 18:00 24 сентября до 23:59 26 сентября ликвидируется парковочное пространство на участках Берсеневской набережной в районе дома 6 строение 1 и строение 3.

На территории арт-кластера "Красный Октябрь" в Москве JetRush 25 и 26 сентября с 12.00 и до позднего вечера проводит спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest. Фестиваль пройдет в формате covid-free. Доступ будет осуществляться по QR-кодам. В случае отсутствия QR-кода экспресс-тестирование можно будет сделать на территории фестиваля.