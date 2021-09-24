Ученые Курчатовского института расскажут о последних открытиях учителям школ Москвы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" проведет серию лекций для преподавателей столичных школ, на которых ученые расскажут о современных исследованиях в таких областях как генетика, робототехника и ядерная физика. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба института.

Специалисты Курчатовского института поделятся с учителями своими знаниями в рамках ежегодного проекта "Университетская среда для учителей", запущенного департаментом образования и науки Москвы.

"Для московских педагогов "курчатовцы" подготовили 20 занятий и широкий круг тем: от термоядерных установок до исследований памяти, от генетики до роботехники. Большинство встреч пройдут в онлайн-формате, для участия необходима предварительная онлайн-регистрация", - говорится в сообщении.

Ближайшие лекции будут посвящены темам секвенирования генома и особенностям региональных сельскохозяйственных культур в России. Зарегистрироваться на них можно на сайте городского методического центра.