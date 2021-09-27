Памятник открыли на могиле Олега Табакова на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Памятник установлен на могиле народного артиста СССР Олега Табакова, в понедельник на Новодевичьем кладбище прошло торжественное открытие памятника, передает корреспондент ТАСС.

"Очень сложно было совместить памятник на кладбище и передать жизнелюбие, жизнерадостность Олега Павловича, потому что мне хотелось, чтобы в этом памятнике была жизнь. Цвет зеленый - это цвет жизни. И мы, наверное, первые на Новодевичьем, кто совместили стекло и камень, чтобы это было легко и главное - чтобы в этом был Олег Павлович. Я думаю, что ему бы это понравилось", - заявила вдова актера Марина Зудина.

На церемонию пришли близкие Олега Табакова, родные, коллеги и ученики.

Памятник изготовлен по проекту Николая Симонова, работавшего главным художником в МХТ им. Чехова. Памятник строгой простой формы. На плите из зеленого мрамора выгравирована надпись "Все, что взял на себя, я выполнил". Три вертикальных столба объединяет крест.