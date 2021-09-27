ЦППК получит 95 современных поездов до 2024 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) получит 95 новых современных поездов до 2024 года, из них 25 - уже в 2022 году, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Крупнейший ж/д перевозчик Мосузла ЦППК до 2024 года получит 95 новых современных поездов. 25 из них появляется уже в следующем году", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в новых поездах будут предусмотрены современные климатические системы с обеззараживанием воздуха, места для вендинга, зарядки для телефонов и электросамокатов.

"Новый современный подвижной состав - залог успешной и стабильной работы ж/д транспорта в городе. Постоянно работать над обновлением и совершенствованием парка - задача, которую поставил мэр Москвы. Несмотря на непростой 2020 год, перевозчики не просто не снизили объемы закупки подвижного состава, но и предъявляют новые требования к производителям на основе пожеланий пассажиров. Впервые на ж/д линии выйдут поезда в трехдверном исполнении, это повысит скорость посадки и высадки пассажиров, что особенно важно для городских перевозок", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.