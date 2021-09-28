В Москве с начала года от бешенства вакцинировали более 123 тыс. домашних животных

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ветеринары в Москве с начала года вакцинировали от бешенства более 123 тыс. домашних питомцев, для этого было организовано свыше 1,9 тыс. пунктов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством.

"С начала года было организовано более 1,9 тыс. таких пунктов. Благодаря этому каждый житель столицы может вакцинировать своего питомца недалеко от дома. Данная процедура проводится бесплатно. С начала года столичные ветеринары вакцинировали более 123 тыс. питомцев", - сказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Он добавил, что бешенство передается через слюну при укусе больным животным или через слизистые оболочки и поврежденную кожу, на которые каким-то образом попала слюна. Вакцинировать против данного заболевания надо каждый год всех восприимчивых животных, к их числу относятся собаки, кошки, хорьки и еноты.

По его словам, на вакцинацию можно прийти в любую из государственных ветеринарных клиник столицы. Записаться на процедуру можно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону. Ветеринарные специалисты могут приехать и вакцинировать питомца дома. "В пешей доступности организованы временные прививочные пункты. Некоторые из них работают на выгульных площадках", - добавил Сауткин.